حكم و كيفية أداء صلاة العيد في ظل انتشار وباء كورونا لفضيلة الشيخ العلامة أ.د.عبدالله بن محمد الطيار

أكد فضيلة الشيخ العلامة أ.د.عبدالله بن محمد الطيار , بجواز صلاة العيد في البيوت , في ظل التدابير الإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة لمواجهة وباء كورونا، والتي من بينها منع التجول ,ومنع كافة أشكال التجمعات.

وعن كيفية أدائها , فتكون بنفس الطريقة التي تصلى بها في المصليات , ولكن تصلى بدون خطبة بعدها , حيث يصليها ركتين , في الركعة الأولى ستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام , وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. انشر الخبر :

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