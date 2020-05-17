سلطنة عمان تسجل إصابة 157 بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر وفاة جديدة لمقيم مصاب بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 22. وسجلت البلاد 157 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5186.
ووفقا لحصيلة وضعتها وكالة “فرانس برس” حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، السبت، استنادا إلى مصادر رسمية، تسببت الجائحة بوفاة 309,296 شخصا في العالم منذ ظهورها في ديسمبر في الصين.
كما سُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و588 ألفا و360 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.
غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تتطلب نقل أصحابها إلى المستشفى.
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