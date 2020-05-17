المملكة والكويت توقفان إنتاج النفط من حقل الخفجي

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك لمدة شهر مبدئيا، اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر لم تسمها أن الخطوة تأتي ضمن التوجه الخليجي نحو خفض إضافي للإنتاج، إلى جانب الخفض المقرر في اتفاق أوبك بلس.

وأشارت إلى أن وقف الإنتاج من حقل الخفجي من شأنه أن يحرم الأسواق مما يقدر بثمانين ألف برميل يوميا، يجري تقسيمها مناصفة بين البلدين.

وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط المشتركة في فبراير/شباط الماضي، بعد توقيع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

وبدأ تحالف أوبك بلس منذ مطلع الشهر الجاري تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمي، إلى جانب خفض يقدر بنحو أربعة ملايين من جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.