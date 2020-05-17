شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 10 وفيات و2736 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2056 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 22% إناث و78% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 9% أطفال، 87% بالغين، 4% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 40% مواطنين و60% أجانب.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 54752، منها 28718 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و202 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

حالات الشفاء والوفيات

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وأضاف “العبد العالي”: أنه “تم تسجيل 2056 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 25722 حالة، وتسجيل 10 وفيات جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 312 حالة”.

الرياض تتخطى 10 آلاف إصابة

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الرياض تخطت العشرة آلاف إصابة بعد تسجيل 488 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 10.176 حالة مصابة بالفيروس.