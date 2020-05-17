شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 أشخاص مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا بالرياض والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الجهات الأمنية السعودية في منطقتي الرياض والمدينة المنورة من القبض على ( 4 ) أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" قبضت شرطة الرياض على ثلاثة مواطنين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بتوثيق ونشر تعمدهم الخروج بمركبتهم خلال فترة منع التجول متباهين بفعلتهم، فيما قُبض في المدينة المنورة على مواطن في العقد الثالث ظهر في فيديو متداول وهو يقود مركبته بطريقة خطرة ويمارس "التفحيط" في أحد الشوارع. Advertisements وجرى إيقافهم جميعاً واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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