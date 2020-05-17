شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال السورى مخلوف: أرفض طلب الحكومة التنحى عن رئاسة سيريتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اليوم الأحد، إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، لكنه لن يتنحى.

وأضاف مخلوف في مقطع فيديو، هو الثالث لرجل الأعمال، أن انهيار سيريتل وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد.

وكان قد قال رامي مخلوف، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.

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وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".

ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.