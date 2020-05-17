شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. العثور على مقر سابق لعناصر "داعش" في قاطع الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق ، الأحد، العثور على مقر سابق لعناصر تنظيم "داعش" في قاطع الجزيرة.

وذكرت الخلية في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" إن "محور قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات أسود الجزيرة، يتمكنون من تفتيش مناطق (أم سماره. أم الطوس. قرية البوجواد. قرية البوزهيه. الغريرايات. مطجعات .المشاعيف. أم العظام. أبو خمسه. الشعباني. الريك .تليثوات. السده والمسكار. وادي العجيج. الفلكه. شبيجه.جفه)".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير 14 عبوة ناسفة و 5 انفاق و5 أوكار للارهابيين، وتدقيق هويات العديد من الأشخاص خلال العملية"، مؤكدة أنه "تم العثور على مقر سابق لعناصر داعش الإرهابي وتوجد فيه ركائز للكرفانات مثبتة على شكل كتل كونكريتية، وقد تم تدميره، وما زالت القطعات مستمرة بواجبها".

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نطلقت عملية عسكرية لملاحقة بقايا داعش الإرهابية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى بالعراق، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، وذكر بيان خلية الإعلام المنشور بوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات فرقة المشاة الخامسة المتمثلة باللواء الرابع والسبعين ووحداته مع قوة من شرطة ديالى، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والوحدات الساندة من المدفعية والطبابة والاتصالات وهندسة الميدان نفذت عملية عسكرية لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بساتين المخيسة بناحية أبي صيدا".

وأضافت الخلية في البيان، أنه "تم العثور على وكر للإرهابيين في بساتين الهورة وتفجير عبوتين ناسفتين على شكل جليكان 5 لترات أثناء البحث والتفتيش في البساتين المكتظة"، مبينا أنه "تم تدمير الوكر ومحتوياته وتفجير العبوتين عن طريق المعالجة".