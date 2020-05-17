شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: 9 ملايين طالب بعيد عن التعليم في العراق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أنه بسبب الوباء العالمي كورونا المستجد، هناك أكثر من 9 ملايين طالب في العراق بدون إمكانية الوصول إلى التعليم، كما هو الحال في العديد من الأماكن، على خلفيه فرض حظر للتجوال على الصعيد الوطني لضمان سلامة سكانه.
ومن جانبه قام برنامج يونسكو العراق بالتنسيق وشركاءه بإعادة برمجة الأنشطة لدعم وزارة التربية والتعليم في تطوير 376 برنامجاً للتعليم الابتدائي والتعلم البديل ، ولفتت المنظمة إلى أنه هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في معالجة التحديات التي تواجه الوصول إلى التعليم المرتبطة بهذه الأزمة ، ومن المتوقع أيضًا أن تفيد الأطفال خارج المدرسة والأطفال الضعفاء الآخرين في العراق.
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