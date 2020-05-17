شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى: لابد من دعم القطاع الزراعى اللبنانى لمواجهة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، الدولة اللبنانية إلى دعم القطاع الزراعى كركن أساسى فى الاقتصاد اللبنانى، لاسيما فى ظل الزيادات المتسارعة فى أسعار السلع الغذائية بشكل غير مقبول وانخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل كبير، مشددا على أن الوضع يقتضى العناية بالزراعة بوصفها حاجة أولية.

وقال بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال عظة الأحد – إن حالات البطالة والفقر في لبنان تفاقمت بشكل مخيف، وأن أسعار السلع تتصاعد "بصورة جنونية" على وقع الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية التي يشهدها لبنان حاليا، مشيرا إلى أن الكنيسة المارونية تضع أراضيها وإمكانياتها بتصرف المجتمع لاستثمار هذه الأراضي زراعيا وتوفير الغذاء، لاسيما وأن لبنان يعتمد على استيراد 70% من احتياجاته الغذائية.

وأضاف: "أكثر من ثلث سكان لبنان يعيشون من الزراعة، وبالتالي يجب تأمين حاجات الغذاء لكل الشعب اللبناني، الأمر الذي يقتضي تفعيل التعاون بين الدولة من خلال وزارة الزراعة، والمنظمات الدولية والبلديات والجامعات وغرف التجارة والنقابات للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين شبكة الأمان الغذائي وتوفير مواد أولية للمصانع الغذائية".

وتطرق البطريرك الماروني إلى وضع السلطة القضائية في لبنان، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت تعاني في الآونة الأخيرة ممارسات لبعض القضاة "والذي يقضون من منظار سياسي أو انتقامي أو كيدي، من دون اعتبار لكرامة الأشخاص وصيتهم ومكانتهم ومستقبلهم". على حد تعبيره.

وتابع: "من أين هذه الممارسة الدخيلة.. اتهام وتوقيف في آن من دون سماع المتهم، أو فبركة ملفات مع أمر بالتوقيف، هل تحول نظامنا من ديمقراطي يؤمن للمواطن كل حقوقه المدنية والقانونية إلى نظام بوليسي دكتاتوري يطيح بالمبدأ الأول في حياة كل أمة ألا وهو العدل أساس الملك".. مستنكرا أن يتحول القضاء اللبناني في جانب منه إلى "قضاء انتقائي". على حد وصفه.