شكرا لقرائتكم خبر عن سطو وعبث بالمصاحف والأثاث في أحد جوامع جازان بالسعودية والأمن يحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض جامع محنية بمحافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، للسطو والتخريب من قِبل مجهولين.

وبحسب صحيفة سبق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودى، وثّق فيه حجم الأضرار التي خلّفها مجهولون، بعد سطوهم على جامع محنية، وسرقة بعض الأغراض منه، والتخريب والعبث بما بقي من مصاحف وأثاث.





Advertisements

وبحسب الصحيفة فان متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين، لمعرفة حيثيات الموضوع والتحقيق.





من جانبه، كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الداير يحيى حسن المالكي، عن مخاطبة الجهات الأمنية للقبض على المعتدين والعابثين بجامع الفاروق بحي محنية الذي تعرض للسرقة والعبث والتخريب، مشيراً إلى تنفيذ صيانة عاجلة للمسجد وإعادة تأهليه.

وأضاف: «الإجراءات مع الجهات الأمنية ستتم متابعتها، ولن يتم التهاون مع المتعدي على بيت من بيوت الله الذي استغل عدم تواجد المصلين حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا».