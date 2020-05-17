شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 32604 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع إجمالى الإصابات إلى 32604 حالة.

وأمس ، أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا.، منوهة برصد حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 15 حالة منذ بدء تشفى الوباء فى البلاد.

وفي محاولة لوقف الانتشار الضخم لوباء كورونا داخل إمارة قطر، والتعتيم على ضعف البنية التحتية والقطاع الصحي في التعامل مع الوباء، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا للخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

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وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، إن المخالفين يواجهون الغرامة والحبس أيضا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين، مضيفا، أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده.

وسجلت قطر أمس 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 بينما سجلت 14 حالة وفاة.