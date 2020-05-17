شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تنقل 9 آلاف إرهابى من المرتزقة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "المرصد السورى" لحقوق الانسان - الذى يتخذ من (لندن) مقرا له - اليوم الأحد ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 9 آلاف ارهابى.

وقال المرصد السورى - فى بيان له أوردته قناة "سكاي نيوز عربية " - إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 298 شخصا ، بينهم 17 طفلا دون سن الـ"18" عاما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السورى: تركيا تنقل 9 آلاف إرهابى من المرتزقة إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.