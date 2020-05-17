شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يضرم النار فى أراض زراعية شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرم تنظيم "داعش" الإرهابى النيران فى مساحات واسعة من الأراضى المزروعة بمحصول "الحنطة " فى مدينة "خانقين " بمحافظة "ديالى "، شرقى العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمنى قوله اليوم الأحد إن النيران التهمت أكثر من 150 "دونما " من الأراضى المزروعة بمحصول "الحنطة " فى قرية "قرامي" التى يقطنها الأكراد بأطراف "خانقين " شمال شرق بعقوبة بمحافظة "ديالى".

يشار - في هذا الصدد - إلى أن محافظة "ديالي " تشهد نشوب حرائق بشكل يومي في حقول "الحنطة " في مناطق : "العظيم" و"خانقين" و"جلولاء" و"بلدروز" و"المقدادية" تقوم بإضرامها عناصر "داعش ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم داعش الإرهابى يضرم النار فى أراض زراعية شرقى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.