شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا داعش في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت عملية عسكرية لملاحقة بقايا داعش الإرهابية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى بالعراق، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، وذكر بيان خلية الإعلام المنشور بوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات فرقة المشاة الخامسة المتمثلة باللواء الرابع والسبعين ووحداته مع قوة من شرطة ديالى، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والوحدات الساندة من المدفعية والطبابة والاتصالات وهندسة الميدان نفذت عملية عسكرية لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بساتين المخيسة بناحية أبي صيدا".

وأضافت الخلية في البيان، أنه "تم العثور على وكر للإرهابيين في بساتين الهورة وتفجير عبوتين ناسفتين على شكل جليكان 5 لترات أثناء البحث والتفتيش في البساتين المكتظة"، مبينا أنه "تم تدمير الوكر ومحتوياته وتفجير العبوتين عن طريق المعالجة".

بعدما تزايدت هجمات تنظيم داعش الإرهابى مؤخرا، كشف برلماني عراقى عن عملية كبرى من القوات الأمنية ضد التنظيم تنتظر ساعة الصفر.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي ظهروا فيها، مشيراً إلى استكمال كافة الاستعدادات للعملية بانتظار إعلان ساعة السفر لانطلاقها.

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ووفقا لقناة لـ السومرية نيوز العراقية، قال الزيادي في حديث ، إن "زمرة داعش الإرهابية بدأت خلال الفترة القريبة الماضية بعمليات هنا وهناك بغية خلق فوضى أمنية، لكننا اليوم وبعد التصويت على الحكومة الجديدة والمتضمنة وزيري الدفاع والداخلية، فان هنالك خطوات سيتم المضي بها لاستئصال تلك البؤر وخلاياهم النائمة من مناطقنا"، مبيناً أن "هناك العديد من البؤر للتنظيم الإرهابي موجودة في المناطق التي ظهر فيها سابقاً، وقسم من أعضائه يتحركون بأسماء وهمية في تلك المناطق".

وأضاف الزيادي، أن "هناك جهداً استثنائياً تقوم به الأجهزة الاستخبارية لمتابعة تلك الأسماء الوهمية، وهناك قاعدة بيانات كبيرة حول تلك الزمر الرهابية"، لافتاً إلى "وجود خطط يتم الاستعداد من خلالها للبدء بصولات وجولات خلال الأيام المقبلة لقواتنا الأمنية على أوكار الزمر الإرهابية".