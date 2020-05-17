فرار عدد من إرهابيى داعش من سجن الهول بريف "الحسكة " السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد بأن عددا من إرهابيى تنظيم "داعش" - لم تذكر عددهم - تمكنوا من الفرار من سجن "الهول " بريف "الحسكة" الشرقى، الذى تسيطر عليه قوات ما تسمى "سوريا الديمقراطية "( قسد) .

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها ، إن 7 إرهابيين من تنظيم "داعش " تمكنوا من الفرار من سجن "الهول" ،وأن مجموعات "قسد " أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها ، بحثاً عن الإرهابيين الفارين فى المنطقة.

يذكر أن عصيانا مدنيا وقع في الثالث من مايو الجاري بسجن "الصناعة " بحي "غويران " في منطقة الحسكة ، الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" ، والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش " من مختلف الجنسيات، وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.. وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم من السجن.

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