شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دور قطر في إطلاق سراح رهينة إيطالية يكشف علاقتها بتنظيمات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدور القطرى في إطلاق سراح الإيطالية سيلفا رومانو، عن علاقة نظام تميم الواسعة مع التنظيمات الإرهابية.

وقد لعبت قطر دورا في إطلاق سراح موظفة الإغاثة الإيطالية التي اختطفت قبل 18 شهرا في شرق أفريقيا من قبل حركة الشباب الصومالية.

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الصحف الإيطالية تساءلت عن دور الوسيط القطرى في هذه العملية، خاصة وأن لقطر تاريخ طويل في تحرير الرهائن. حيث اتهمها بعض المحللين بمساعدة وتمويل التنظيمات الإرهابية.

في عام 2014 دفعت قطر ملايين الدولارات كفدية لتنظيم جبهة النصرة مقابل إطلاق سراح الراهبات السوريات، وفى أبريل 2017 دفعت قطر أكبر فدية في التاريخ (مليار دولار) لإطلاق سراح أفراد من عائلة تميم كانوا مختطفين في العراق.