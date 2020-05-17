شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 57 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 6798 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6798 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم الأحد- بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 82250 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 192، مشيرة إلى تسجيل 158 حالات شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3645 حالة.