شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المال القطرى يدفع وزراء وإعلاميين يمنيين لزعزعة استقرار دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النظام القطرى على زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربى، حيث تعد حرب اليمن مثالا للدور القطرى غير النزيه في المنطقة.

ولم تكتف الدوحة بدعم الحوثيين على كافة المستويات. بل دعمت انقلابا ضد قضيتهم الوطنية على كافة المستويات، تحت تأثير الإغراءات القطرية من بينهم الوزراء أحمد الميسرى ، صالح الجبوانى ، عبد العزيز الجبارى. ومن الإعلاميين مختار الرحبى ، وأنيس منصور.

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هذه الشخصيات لديها سجل واسع من التناقضات والمواقف المتذبذبة استغلتها قطر لزعزعة استقرار اليمن وزيادة إرباك اليمنيين. حيث نقلتهم قطر إلى إسطنبول ليشنوا هجمات إعلامية ضد اليمن.