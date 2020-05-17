شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 911 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1449 فحصا للمقيمين داخل لبنان و 442 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.