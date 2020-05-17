شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحاصر كورونا بـ 15 مستشفى ميدانياً جديدا توفر 5750 سريراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء 4 مستشفيات ميدانية جديدة في أبوظبي، ليرتفع عدد المستشفيات الميدانية في الدولة إلى 15 مستشفى ميدانياً، توفر أكثر من 5750 سريرا، منها 8 مستشفيات في إمارة أبوظبي، ومستشفيان في دبي، ومستشفى في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وأم القيوين والفجيرة، في إطار مواصلة دولة الإمارات جهودها لحصار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، تم إنجاز مستشفيات ميدانية جديدة في مناطق المفرق ومصفح والعين والظفرة بإمارة أبوظبي، التي ستوفر 1000 سرير، و550 وحدة عناية مركزة، (إضافة إلى 50 وحدة عناية مركزة توفرها مستشفى رازين)، ويعمل بها 100 طبيب و250 ممرضاً، و250 من الموظفين والإداريين.

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وطبقاً للإحصاءات الصادرة عن الجهات الصحية في الدولة، توفر المستشفيات الميدانية في إمارة أبوظبي 4000 سرير، وأكثر من 600 وحدة عناية مركزة، كما يمكن زيادة عدد الأسرّة إلى 6000 سرير إذا دعت الحاجة، فيما يضم المستشفى الميداني في مركز أبوظبي للمعارض 1000 سرير، وقابل للتوسعة إلى 3000 سرير إذا لزم الأمر، والمستشفى الميداني في مركز العين للمؤتمرات 600 سرير، و1200 سرير بالمستشفى الميداني في مدينة محمد بن زايد، و400 سرير يوفرها مستشفى المصفح، بالإضافة إلى 200 سرير يوفرها كل من مستشفى رازين، والمفرق، والعين، والظفرة.

فيما أنشأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أربعة مستشفيات ميدانية بشكل متزامن وفي زمن قياسي، في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، توفر أكثر من 200 سرير، بهدف رفع قدرات المنظومة الصحية بالدولة، ورفع الطاقة الاستيعابية تحسباً واستعداداً لأي زيادة طارئة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).