بالصور.. إجراء عاجل من أمانة الأحساء بعد اكتشاف حالة إصابة بـ”كورونا” في مركز تسوق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز، أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود حالة إصابة بفايروس كورونا لأحد العاملين بالمركز. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية المتبعة، حيث تم إتلاف حوالي 40 طن من المواد الغذائية، وتم تطهير وتعقيم كامل الموقع حسب الإجراءات الصحية المعتمدة . Advertisements

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