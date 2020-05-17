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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلكين تعلن عن إيقاف دعم كاميراتها اللاسلكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة بلكين عن إيقاف دعم كاميراتها اللاسلكية من سلسلة Wemo Netcam اعتبارا من 29 مايو/آيار الجاري.
وعللت الشركة الأمريكية ذلك بإغلاق منصة الفيديو عبر الإنترنت المرتبطة بهذه الكاميرات «iSecurity+»، والتي بدونها لن تعمل الكاميرات.
وبدون هذه المنصة لن يتمكن أصحاب الكاميرات من مشاهدة صورة الفيديو المباشرة للكاميرا، بالإضافة إلى تعذر استعمال وظائف الأمان مثل إشعارات الحركة.
وأشارت بلكين صراحة إلى أنه لا يمكن استعمال الكاميرات بواسطة برامج أو خدمات ويب من الشركات الأخرى، ولذلك فإنها تنصح أصحاب هذه الكاميرات بضرورة تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من المنصة قبل حلول 29 مايو/آيار الجاري.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للعملاء استرداد قيمة الشراء الخاصة بالكاميرات، التي لا تزال في فترة الضمان الممتدة لعامين، علاوة على أنه سيتم استرداد الاشتراك السنوي لمنصة «iSecurity+» بشكل جزئي إذا تجاوز شهر مايو/آيار.
ونشرت البيانات التفصيلية لعملية الاسترداد على موقع الويب الخاص بشركة بلكين.
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