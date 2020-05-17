تويتر يطلق حملة #أبطال_الخير للاحتفال بروح رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق "تويتر" حملة #أبطال_الخير في الفترة التي تسبق عيد الفطر، وهي حملة رمضانية تحتفل بالأشخاص الذين نشروا الأمل في مجتمعاتهم من خلال قيامهم بأفعال الخير.



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وستشجّع الحملة التي تجري من 16 حتى 20 مايو 2020 الناس على ترشيح بطلهم الرمضاني الذي بذل جهداً حثيثاً لمساعدة مجتمعه خلال هذا الشهر أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي جعلت من شهر رمضان هذا العام تجربة لا يمكن نسيانها خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وكان قد تم رصد 17 مليون تغريدة حول رمضان هذه العام خلال الشهر المؤدي إلى الشهر الكريم، أي بزيادة نسبتها 70% عن العام 2019. وتهدف الحملة إلى دعم المجتمعات وتوحيد الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المحادثات العامة المليئة بالإيجابية والسعادة، لا سيما فيما يحتفل الناس بشهر رمضان بطريقة مغايرة عن تلك التي كانوا يحتفلون بها من قبل، ويقومون بإنشاء التقاليد الجديدة كالتواصل مع العائلة والأصدقاء افتراضيًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، كما انهم تأثروا بقيود السفر وغيرها من القيود الأخرى التي تم فرضها. وسوف تترافق الحملة مع وسم #أبطال_الخير والذي يُظهر رمز تعبيري خاص عند استخدامه وهو عبارة عن قمر على شكل هلال.

وأُطلقت الحملة عبر حساب "تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (@TwitterMENA) في 16 مايو وشجعت الناس على ترشيح بطلهم الرمضاني أو إعادة تغريد القصص الإيجابية التي قد تتمحور حول مساعدة العائلة أو حارس الأمن المجتمعي، أو سائق توصيل الأغذية، أو أي شخص بذل جهداً مميزاً لمساعدة مجتمعه خلال هذه الأوقات العصيبة لإبقاء هذا الشهر متميزاً ككل عام. وسوف تستمر الحملة ليوم 21 مايو حتى قدوم عيد الفطر.