«الهيئة» و«الأولمبية» تحددان موعد الانتخابات الأسبوع المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حسم سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، الجدل الدائر في الشارع الرياضي بخصوص انتخابات الدورة الإدارية الجديدة للاتحادات الرياضية، وما إذا كانت ستؤجل، من عدمه، في أعقاب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لمدة عام لتقام في 2021، وأكد لـ«الخليج الرياضي» أن حسم موعد إجراء الانتخابات سيتم الأسبوع المقبل من خلال اجتماع تنسيقي سيعقد بين الأمانة العامة في كل من الهيئة، واللجنة الأولمبية الوطنية، لمناقشة الشأن الانتخابي، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات، من عدمه، يتوقف على ما فيه مصلحة رياضة الإمارات، وسيتم خلال الاجتماع بحث كل الأمور الخاصة بالشأن الانتخابي والتي تتم بالتشاور بين الجهتين من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض تعمل في إطار من الشراكة والتعاون من أجل إنجاح العملية الديمقراطية.

وعن الإشراف على الانتخابات، ولمن سيؤول ذلك في ظل ما يتردد عن أن الهيئة أصبحت خارج المشهد الانتخابي، قال عبد الغفار: «يجب التأكيد على أن الهيئة واللجنة الأولمبية تكملان بعضهما بعضاً في كل ما يخص تسيير شؤون رياضة الإمارات، والأمور واضحة، وصريحة، فالهيئة حاضرة في المشهد الانتخابي بحكم أنها الجهة الرياضية العليا والرقابية على كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي في الدولة، وفق المرسوم بقانون الحاكم للعمل الرياضي في الدولة، كما أنها الجهة المشرفة على كل الأحداث ذات الصلة بالعمل الرياضي، مع التأكيد على التزام الهيئة التام بكل النظم والمواثيق والقوانين واللوائح الدولية الحاكمة للعمل الرياضي، وكل ما يتعلق بالانتخابات يتم في إطار من التنسيق التام مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وتوجد لجنة مشتركة مشكّلة وتباشر عملها في كل ما يخص الانتخابات والنظام الذي سيحكمها».

وتابع: «كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي سيتم بحثه في اجتماع الأسبوع المقبل، مع التأكيد على أن المصلحة العامة لرياضة الإمارات هي الأولوية لدى جميع المؤسسات الرياضية العاملة بالدولة، مع الإشارة إلى كتاب اللجنة الأولمبية الدولية الذي وجهته إلى اللجان الأولمبية الوطنية ترك لكل دولة خيارها في إجراء انتخابات الدورة الإدارية المقبلة، بما يتوافق مع ظروفها في ظل أزمة «فيروس كورونا» المستجد، كما نود التأكيد على أن الدورة الحالية ما زالت جارية، واللجنة المشتركة ما زالت تعمل، وتدرس كل تفاصيل الانتخابات، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة للوصول لأفضل نظام يحقق النجاح للعملية الانتخابية».

وعن إمكانية إعادة النشاط الرياضي المعلق حتى إشعار آخر على خلفية جائحة «كورونا» قال: «هذا الشأن تحكمه قرارات حكومتنا الرشيدة الملزمة للجميع، ووفق رؤيتها سنمضي للتنفيذ الفوري متى ارتأت ذلك، وتلقت الهيئة خطاباً من اتحاد الجولف بشأن إمكانية إعادة النشاط مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة، كما خاطب مجلس دبي الرياضي في الشأن ذاته، ويوجد تنسيق مع مجلس دبي الرياضي في هذا الخصوص، وفي النهاية نحن والاتحادات والمجالس الرياضية الجميع نعمل في نسق واحد، وفي إطار الالتزام التام من الجميع بالقرارات الاحترازية بصدد الوقاية من «فيروس كورونا».