اتحاد الجولف يتابع الإجراءات الاحترازية بأندية الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، التزام أندية الجولف بالدولة، بجميع الاشتراطات الصحية، وتطبيقها المعايير والإجراءات الاحترازية، وذلك بعد أسبوعين من عودة مزاولة الأندية لنشاطها الرياضي وفتحها أبواب الأندية أمام الأعضاء والمنتسبين واقتصار النشاط على التدريبات بشكل حصري.

وقال الشامسي: «أندية الجولف، أبدت التزامها التام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتعلقة بعودة مزاولة نشاطها، وذلك من خلال متابعة حثيثة لاتحاد اللعبة للأندية على مدار الأسبوعين الماضين، وإطلاع الاتحاد الدائم على مدى تطبيق الأندية لتلك الاشتراطات والإجراءات المتوافقة مع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المعنية، ومجلس دبي الرياضي، كل وفق اختصاصه».

وأكد الشامسي حرص مجلس إدارة الاتحاد، ووفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، على تخصيص لجنة من اتحاد اللعبة تتولى مراقبة الأندية من خلال جولات تفقدية وشبه يومية، وذلك للاطمئنان على سير العمل في جميع أندية الجولف، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية ومجلس دبي الرياضي، والتي تستهدف صحة وسلامة الجميع، والمتعلقة باقتصار النشاط في الفترة الحالية على الأعضاء والمنتسبين، وللتدريب حصراً، وبنسبة أقل من 30%، بالإضافة إلى أخذ أعضاء الأندية والممارسين والعاملين فيها لكافة التدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، واقتصار عدد المتواجدين عند كل حفرة من حفر ملاعب الجولف في الأندية على ثلاثة أفراد كحدٍ أقصى".