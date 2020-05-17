«غرفة الشارقة» تدعم جهود القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار حرصها على متابعة شؤون مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إمارة الشارقة، خاصة في ضوء المتغيرات المرتبطة بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، فقد أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشركات العاملة في تجارة وصناعة الأغذية ومنافذ التجزئة والجمعيات التعاونية في الإمارة توفر مخزوناً استراتيجياً غذائياً بنسب كبيرة، وكافية، وتلبي حاجة المستهلكين، بحسب ما أفادت به مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية التابعة للغرفة التي رصدت ميدانياً، توافر تلك الكميات من المواد الغذائية، مشيرة إلى أن جميع الشركات العاملة في قطاع الأغذية الكبرى في إمارة الشارقة أكدت وجود معروض كبير من الخضروات، والفواكه، سواء سريعة، أو متوسطة التلف، وأن هناك استقراراً في عمليات التوريد، خاصة مع تنوع الأسواق الدولية التي تستورد منها.



العويس: القيادة وضعت تأمين الإمداد الغذائي على رأس أولوياتها



وتوجه عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة التي وضعت تأمين سلسلة الإمداد الغذائي منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، على رأس أولوياتها، والتي، ولله الحمد، لم تتأثر، سواء كان في الإنتاج المحلي، أو المخزون الاستراتيجي، أو عبر الاستيراد من الخارج، وبدورها طمأنت كل من يعيش على أرض الإمارات بأن توفير الغذاء والأمن الغذائي في الدولة مستدام، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة من خلال وضع مرتكزات نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، هي التي مكّنت دولة الإمارات من مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات في هذا الملف الذي يحظى بالمتابعة المستمرة.

وأضاف العويس: من خلال متابعتنا مع كل الأعضاء ومنتسبي الغرفة من الشركات العاملة في القطاع الغذائي، فقد تبين أن المخزون الاستراتيجي لإمارة الشارقة من السلع والمواد الأساسية مطمئن، ويكفي لفترات طويلة، إلى جانب وجود نشاط يومي قوي في الاستيراد من الأسواق الدولية لرفع معدلات هذا المخزون بشكل كبير، مشيراً إلى استراتيجية إمارة الشارقة في تعزيز المخزون الغذائي والتي عكستها الجهوزية التامة للإمارة في مواجهة التحديات في المرحلة الراهنة، واستعدادها التام للتعامل معها، كما تمكنت على مدار السنوات السابقة من تحقيق خطوات رائدة في مجال تعزيز أمنها الغذائي كمشروع متواصل، ومستدام، في ظل توفر بنية تحتية متطورة جداً، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والتخزين، وبناء علاقات استراتيجية مع العديد من الدول لحماية سلسلة الإمدادات الغذائية المستقبلية.



ماجد الجنيد: تعزيز مخزون وطني غذائي للتعامل مع أي أزمة

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وأشاد ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، بالدور الهام والحيوي الذي تؤديه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من خلال حرصها على إيصال صوت مجتمع الأعمال والقطاع الخاص إلى الجهات الحكومية، لما فيه خدمة للمصلحة العامة، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية في تعاونية الشارقة يكفي لمدة طويلة، ولا يوجد أي نقص في المنتجات، كما عقدت عدة اجتماعات مع الموردين، والدول التي تستورد منها بشكل مباشر للاستمرار في توريد السلع وتلبية احتياجات المستهلكين، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأقاويل التي يتم تداولها عبر الهواتف، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها احتمالية نقص المواد في الأسواق، مؤكداً أن التعاونية ومنافذ تجارة التجزئة في الدولة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عملت على مدار الأعوام السابقة على تعزيز مخزون وطني غذائي للتعامل مع أي أزمة تطرأ.



يونس الملا: ضمان توفير المنتجات الأساسية لكافة أفراد المجتمع



وأكد يونس الملا، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال لدى ماجد الفطيم للتجزئة، أن سلسة التوريد الخاصة بمتاجر كارفور مجهزة بشكل جيد لضمان توفير المنتجات الأساسية لكل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن سلسة متاجر كارفور بالإمارات، وفي ظل هذه الفترة الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا، وتأثيره السلبي في عمليات الاستيراد والتصدير، تفعّل الخطط والاستراتيجيات الضامنة لبقاء المخزون الغذائي كافياً لتلبية احتياجات السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكداً أن متاجر كارفور التقليدية والإلكترونية ستبقى مفتوحة ومجهزة بالكامل، ولديها مخزون كاف لضمان حصول المستهلكين على كل ما يحتاجون إليه.

كما أعرب محمد سرور مدير التسويق في مركز ميجا مول الشارقة، عن حرص المركز على الاستمرار في العمل، مع اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير قفازات للأيدي عند مداخل المركز لضمان عدم تلوث السلع الاستهلاكية، مؤكداً توفر مختلف أنواع السلع والمنتجات في المركز بشكل كاف، ما يضمن حصول أفراد المجتمع على كل احتياجاتهم الغذائية، والاستهلاكية، داعياً الجمهور إلى التسوّق بمسؤولية بناءً على حاجاتهم، إذ يوجد ما يكفي من المخزون للجميع، لافتاً إلى أن المركز ملتزم بالحفاظ على الأسعار عند مستوياتها خلال هذه الفترة، إلى جانب تزويد المستهلكين بأفضل المنتجات والمستلزمات المتوفرة، رغم التحديات الحالية.



أحمد التيجاني: الإمارات توفر كل الإمكانات للتعامل مع الظروف



وثمّن الدكتور أحمد التيجاني، المختص في مجال صناعة المواد الغذائية، الجهود الحكومية للوقوف على احتياجات القطاع الغذائي في الدولة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تسخّر كل الطاقات، وتوفر كل الإمكانات التي تمكنها من التعامل مع كل الظروف، لافتاًَ إلى أنه ورغم التحديات التي شكّلتها جائحة كورونا، إلا أنها تحمل في طياتها العديد من الفرص لقطاع الأغذية في دولة الإمارات، حيث أثبتت منظومة الغذاء في الدولة أنها تتمتع بجاهزية عالية، وقد نجحت بفضل جهود وتعاون كل الجهات ذات الصلة بتأمين إمدادات الغذاء، وإتاحتها في كل أسواق الدولة، ما يعكس استراتيجية الإمارات الناجحة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي الغذائي على مدى السنوات الماضية.