بلدية الظفرة: تعقيم 5125 وحدة سكنية و1134 كيلومتراً من الطرق والممرات

أكدت بلدية منطقة الظفرة، أن أعمال التعقيم والتطهير، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، مستمرة ومتواصلة يومياً وتقوم الفرق من خلالها بتغطية جميع المناطق السكنية والتجارية والصناعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تعقيم 5125 وحدة سكنية و1134 كيلومتراً من الطرق الداخلية والممرات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتبدأ أعمال التعقيم والتطهير يومياً مع بدء تطبيق تقييد حركة المشاة والمرور في إطار التعقيم الوطني باستخدام آليات ومعدات ضخمة وكبيرة وبكوادر مؤهلة عن طريق تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة خلال القيام بأعمال التعقيم، حيث أنجزت فرق البلدية منذ بدء الأعمال تعقيم 195 بناية تجارية، و115 مسجداً، و112 مسكناً عمالياً، و26 بنكاً ومصرفاً، و17 مبنى صحياً، و10 مناطق صناعية، و9 مماش مختلفة، بالإضافة إلى 9 مراكز تجارية و5 موانئ.

وحرصت البلدية على اتخاذ التجهيزات والاحتياطات اللازمة كافة، لضمان أمن وسلامة العمال المشاركين في البرنامج الوطني للتعقيم، وذلك عبر عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تصدرها الجهات الرسمية الصحية بالدولة والتي تضمن حماية عمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة.

وأشارت البلدية إلى أنه تتم متابعة الحالة الصحية للعاملين بصورة دورية، من خلال فحص درجة حرارة العمال بشكل يومي مع توفير وسائل التعقيم والنظافة الشخصية للعامل والإشراف على استخدامها بشكل دوري، وذلك إلى جانب تعقيم سكن العمال والمعدات والآليات بشكل يومي مع الالتزام بتوفير أدوات الوقاية الشخصية الأساسية والإضافية، مثل الكمامات والقفازات، وتعقيم المكاتب والمرافق الإدارية الخاصة بالموظفين، وتزويد العاملين بأدوات الحماية الشخصية.