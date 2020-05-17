قوائم موسيقية مستوحاة من مجموعة «اللوفر أبوظبي» الفنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق متحف اللوفر أبوظبي، في إطار شراكته مع تطبيق «أنغامي»، أول سلسلة من القوائم الموسيقية الخاصة به، وتشمل مقاطع موسيقية تلامس مواضيع وأذواقاً مختلفة، جميعها مستوحاة من مجموعة المتحف الفنية.وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: تعدّ شراكتنا مع «أنغامي» شاهداً على التزامنا بدعم الصناعات الإبداعية في المنطقة، وتتيح الشراكة للجمهور إمكانية اكتشاف مجموعة المتحف الفنية بطريقة جديدة ومبتكرة من خلال الموسيقى، وهي لغة عالمية تجمع الشعوب. فنحن سعيدون بتوسيع نطاق الموارد الرقمية التي نقدّمها، لتشمل، إلى جانب الفنون المرئية، جوانب ثقافية أخرى تسمح للجمهور بتأمّل إبداعات الإنسان من منظور جديد يمدّه بالإلهام. إننا نطلق المرحلة الأولى من شراكة طويلة الأمد نتيح من خلالها للمستمعين مجموعة من القوائم الموسيقية المتنوّعة على مدار العام. كما سنطلق المزيد من التجارب الصوتية ليتمكّن الجمهور من جميع أنحاء العالم من البقاء على تواصل معنا، ولنروي لقاء الثقافات.حرص فريق عمل «أنغامي» على إجراء أبحاث دقيقة ليتمكّن من اختيار الموسيقى التي تتناسب مع مجموعة الأعمال الفنية المعروضة في متحف اللوفر أبوظبي، وذلك لتقديم تجربة مميّزة للمستمعين. وتوصّل الفريق، بعد بحث موسّع إلى مجموعة متنوّعة من الموسيقى تبرز الأعمال الفنية من جهة وتسلّط الضوء، من جهة أخرى، على كيفية تطوّر الموسيقى عبر السنين. إذ تضم كل قائمة من القوائم السبع من 20 إلى 30 مقطعاً موسيقياً حرص فريق عمل أنغامي على اختيارها بدقة، وهي تشمل مجموعة من الأنماط الموسيقية التي تعكس أجواء قاعات عرض المتحف والقطع الفنية المعروضة فيها، ليتمكّن المستمعون من زيارة المتحف من خلال الموسيقى.



قوة الصوت



قال إيلي أبو صالح، نائب رئيس «أنغامي» في منطقة ​مجلس التعاون الخليجي: لطالما حرصنا على تركيز اهتمامنا على الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما عبر تعزيز الفنون. لذا، يمكن القول إن شراكتنا مع متحف اللوفر أبوظبي تشكّل إحدى الخطوات التي نتخذها في مسارنا. وعملنا معاً بشكل وثيق لاستخدام قوة الصوت لأخذ المستمعين في رحلة عبر الزمن، رحلة تنقسم إلى عصور عدّة بشكل مشابه لقاعات عرض المتحف.

تحمل القوائم السبع الأولى عناوين رحلة عبر الحضارات، تشمل «موسيقى من حول العالم»، و«تأمّل واسترخِ» والتي تسمح للمستمع بالاسترخاء من خلال مجموعة من مقاطع الموسيقى الهادئة، و«كلاسيكيات أبدية» وتضم مقاطع من الموسيقى التي تتخطى الزمان، ومجموعة اللوفر أبوظبي، التي تقدّم أعمالاً لفنانين تعاونوا مع المتحف، و«نبض إلكتروني»، التي تضم الموسيقى الإلكترونية والروك، و«إيقاعات ملوّنة»، وهي قائمة فَرحة وتنبض بالحياة، إلى جانب أوقات العائلة، القائمة التي تضم مقاطع موسيقية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

قوائم اللوفر أبوظبي الموسيقية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل من متحف اللوفر أبوظبي وأنغامي وعبر تطبيق أنغامي الذي يمكن تنزيله من متجري أبل ستور وجوجل بلاي.