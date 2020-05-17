أبوظبي تحدد معايير الموظفين المؤهلين للعودة إلى العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة الوقائية في أماكن العمل، لفئات الموظفين المؤهلين للعودة إلى مواقع العمل، من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة.

وأوضحت الدائرة، أنه يجب الاعتماد على الموظفين الذين يتمتعون بالصحة واللياقة البدنية، الخالين من الأمراض، وذلك لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل، على أن تكون أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وأكدت الدائرة أهمية استبعاد الموظفين غير المؤهلين وأصحاب الأمراض الخطرة والمزمنة خاصة لمن تتجاوز أعمارهم الـ55 عاماً، وذلك كإجراء احترازي من إصابتهم بالعدوى باعتبارهم أكثر عرضة لخطر الإصابة.