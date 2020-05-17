شفاء أصغر طفلة مُصابة بـ«كورونا» في مستشفى الزهراء دبي

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كشف «مستشفى الزهراء دبي» عن تعافٍ تام لطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر (مصرية الجنسية) كانت مُصابة بـ(كوفيد 19)، وقد غادرت المستشفى بعد ثالث اختبار «كورونا»، وجاءت النتيجة سلبية.

تم إدخال الطفلة إلى المستشفى في الأسبوع الثالث من إبريل/نيسان برفقة والدتها، وعند الوصول خضعت لاختبار (كوفيد 19)، وكانت النتيجة إيجابية، وكان قد سبق تأكيد إصابة أخيها الأكبر بالفيروس والبالغ من العمر 15 عاماً، وعانت الطفلة حمى طفيفة وسعالاً، الأعراض نفسها التي عاناها شقيقها، علماً أن نتائج اختبارات الأب والأم والشقيق الأوسط جاءت سلبية.

وقالت والدة الطفلة: «كنا قلقين جداً، خاصة أن طفلتي ت.م تبلغ من العمر 4 أشهر فقط، ويجب عزلها، نشكر «مستشفى الزهراء دبي» الذي سمح لي ولطفلتي الأخرى ذات الأعوام الثلاثة البقاء معها في فترة العزل في المستشفى.

وقال الدكتور ياسر نخلاوي، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفى الزهراء دبي، الحائز على البورد الأمريكي: جاءت الطفلة بأعراض خفيفة، وبقيت في حالة مستقرة طوال فترة إقامتها في المستشفى، وأضاف: «منذ بداية جائحة «كورونا» لم يكن عدد المصابين من فئة الأطفال مرتفعاً، ولكننا الآن نرى زيادة مطّردة في عدد الأطفال المصابين بـ(كوفيد 19)؛ لذلك نعتقد الآن أن كل الأطفال معرضون للإصابة بعدوى «كورونا» تماماً مثل البالغين، ولكن لحسن الحظ عادةً ما تكون الأعراض لديهم معتدلة».