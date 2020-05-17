بلدية دبي تفتش على 2.6 مليون طن أغذية مستوردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بلدية دبي، بالرقابة والتفتيش خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني، وحتى 30 إبريل/نيسان الماضي 2020، عن مليونين و653 ألفاً و400 طن من الأغذية المُستوردة، والتي تشمل 99 ألفاً و590 شحنة غذائية مستوردة، و589 ألفاً و570 منتجاً غذائياً.

وقالت مدير إدارة سلامة الغذاء بالبلدية إيمان البستكي: بلدية دبي تعمل على مدار الساعة بجميع منافذ الإمارة للرقابة على الأغذية المستوردة، حيث تبيّن الأرقام استقرار استيراد الأغذية، إلى جانب الحرص على التنوع في استيراد المواد الغذائية للسوق المحلي، بهدف تمكين جميع المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من جميع الأصناف والمكونات الغذائية، كما قمنا بتبسيط إجراءات استيراد الأغذية لتسهيل حركة تجارة الأغذية خلال الفترة الراهنة.

وأضافت: يتم تطبيق أعلى مستويات الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، حيث تتضافر الجهود فيها من خلال تطوير الأنظمة الذكية في هذا المجال، مثل منصة «فود ووتش» التي تتيح إمكانية تتبع الأغذية عن طريق التأكد من مكونات ومعلومات كل منتج، حيث تسهم المنصة في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، وذلك من خلال استخدام الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات.

والجدير بالذكر أن إحصائيات الربع الأول من عام 2019، أشارت إلى استيراد حوالي 113 ألفاً و237 شحنة غذائية و648 ألفاً و619 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات تصل إلى مليونين و471 ألفاً و989 طناً من الأغذية.