تصريحات زوجة رئيس الحكومة اللبنانية تثير ضجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسعت دائرة الضجة التي أثارتها تصريحات زوجة رئيس الحكومة اللبنانية التي دعت اللبنانيين، واللبنانيات، للعمل في أعمال حراس البنايات، والخدمة المنزلية، ومحطات الوقود، بدلاً من البقاء في المنازل، والاستعانة بالعمالة الخارجية التي ترهق البلاد بأكثر من مليار دولار سنوياً، في وقت يفتقر فيه لبنان إلى العملة الصعبة.

ودعت نوار المولوي، زوجة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في حديث إلى الإذاعة الرسمية، اللبنانيين إلى أن يحلوا مكان العمال الأجانب، سواء من نواطير «حراس بنايات»، أو عاملات في الخدمة المنزلية، وعمال محطات الوقود، وقالت: «كل العمال الأجانب نستغني عنهم، الصبايا القاعدين في بيوتهن يشتغلوا هن بالمنازل وياخدوا حقوقهن ضمن قانون العمل، يكون عندها ضمان صحي وساعات عمل معينة، وليس من الضروري أن تنام عند الناس الذين تشتغل عندهم، مثل أي وظيفة وبياخدوا معاش (راتب)، بدل ما ثلاثة أرباع أموالنا تطلع لبرا، بتندفع لأهل البلد».

وفي بلد منقسم سياسياً بين مؤيد للحكومة، ومعارض لها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، فمنها من اعتبر في كلام زوجة رئيس الحكومة إهانة للبنانيين، فيما دافع آخرون عن الدعوة على اعتبار أن «الشغل مش عيب».

ومع تصاعد الجدل حول تفسير كلام زوجة دياب، اضطرت رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي، وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة، إن البعض يحاول تحوير تفسير مضمون دعوة مولوي إلى «لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلاً من العاملين والعاملات الأجانب»، وأضاف البيان: «ما قصدته مولوي واضح، وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان».

ودعمت وزيرة المهجرين غادة شريم، موقف الحكومة مفتتحة الباب أمام تشريع العمل المنزلي للبنانيات، وقالت عبر «تويتر»: نعم شبابنا يستحق غداً أفضل، ولكن هذا لا يمنع من أن نقونن، «نشرع»، العمل المنزلي لمصلحة من يرغب من السيدات اللبنانيات، والقوننة تعني ضمان وساعات عمل محددة، ومكتباً يحفظ الحقوق والواجبات كما في كل المجالات المهنية، الشغل «مش عيب».

وطبقاً لأحدث إحصاء تم إجراؤه في نهاية عام 2019، بحسب وزارة العمل، فإن مجموع العاملين الأجانب في لبنان، والحاصلين على تصريح عمل بلغ 247088 عاملاً، وعاملة، ويتراوح أجر عاملة الخدمة المنزلية بين 200 و500 دولار شهرياً، وأمام العجز عن تأمين الرواتب للعاملات المنزليات فإن شركات مكاتب الاستقدام تدرس جدياً إغلاق مكاتبها.

واعتبر نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، علي الأمين، أن «القطاع منكوب»، وقال لـ«رويترز»، إن تداعيات الأزمة المالية على قطاع العمال الأجانب بدأت تكبر مع الوقت، مضيفاً: «الاتفاق مع عاملات المنازل قبل مجيئهن إلى لبنان هو أن يكون راتبهن بالدولار، وهذا لا تغيير فيه، ومن واجب أصحاب العمل الالتزام به، وهناك نحو 600 مكتب استقدام عاملات في لبنان، تمثل مصدر دخل إلى 2000 عائلة».

ويواجه اللبنانيون أزمة الدفع بالدولار للعمال الأجانب، ولا سيما العاملات في الخدمة المنزلية، بعد أن أصبح الأجر بالدولار يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الشهري للعمالة قبل الأزمة، كما أصبح الحصول على الدولار عسيراً إلا من السوق السوداء.