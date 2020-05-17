لندن تلقي القبض على 19 شخصاً خرقوا «التباعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت شرطة لندن القبض على 19 شخصاً، السبت، لخرقهم عمداً إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجاً على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع مُنذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيفاً طفيفاً للإجراءات.

وقالت الشرطة، إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة (كوفيد 19)، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة، وقال نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة لورانس تايلور في بيان: كان مخيباً للآمال أن مجموعة صغيرة نسبياً في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة.

وأضاف أن الضباط اتخذوا مرة أخرى نهجاً محسوباً، وحاولوا حث المجموعة على التفرق، ولم تكن لديهم أي نية للقيام بذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى إلقاء القبض على 19 شخصاً، مشيراً إلى أن المتظاهرين يمثلون أقلية واجهتها الشرطة السبت، متابعاً: كان من دواعي سرورنا أن نرى الناس يلتزمون إلى حد كبير بتوجيهات الحكومة.

وحدد جونسون الأحد الماضي، خططاً لتخفيف إجراءات العزل العام، ويُسمح الآن للأشخاص في إنجلترا بالالتقاء بشخص آخر من أسرة مختلفة في إحدى الحدائق، ومع ذلك، يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بموجب القواعد، ولا يُسمح بتجمع مجموعات كبيرة.