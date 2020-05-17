حريق ضخم يتسبب في انفجار مركز تجاري في لوس أنجلوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى انفجار كبير وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجلوس السبت، إلى جرح 11 من رجال الإطفاء.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس إيريك سكوت للصحفيين: إن الجرحى مُصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد، مضيفاً أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو الساعة 01:30 بتوقيت جرينيتش، موضحاً أن «انفجاراً كبيراً» حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة.

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانج، صرح بأن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو بوسط بمدينة لوس أنجلوس، والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلاً لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني، وكان الانفجار قوياً إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان، أنه تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين، وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس إيريك غارسيتي، إن إدارته تتابع الوضع عن كثب.