شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سفير الصين لدى «إسرائيل» ميتاً في منزله بتل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم الشرطة «الإسرائيلية»، إنه تم العثور على سفير الصين لدى «إسرائيل» ميتاً في بيته بإحدى ضواحي تل أبيب الأحد، ولم يعلق المتحدث على سبب وفاة السفير دو وي البالغ من العمر 57 عاماً، الذي يوضح الموقع الإلكتروني للسفارة أنه أصبح سفيراً لبلاده في «إسرائيل» في فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث: في إطار الإجراءات المعتادة تتواجد وحدات من الشرطة في الموقع، بينما قالت القناة التلفزيونية الثانية عشرة نقلاً عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ، إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه وإن أسباب الوفاة طبيعية.

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