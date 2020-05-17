جلسة افتراضية تجمع المؤثرين العرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، التابع لنادي دبي للصحافة عن تنظيم سلسلة من الجلسات الافتراضية بتقنية البث المباشر، وانطلقت أولى جلساته الافتراضية تحت عنوان: «التعايش مع كورونا.. دور الإعلام الجديد»، ضمن مبادرة مجلس المؤثرين العرب، تماشياً مع التدابير الوقائية والاحترازية المطبقة في الدولة، بمشاركة الدكتور علي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعلي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير منصة «دبي بوست»، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وأدارتها الإعلامية ندى الشيباني من مؤسسة أبوظبي للإعلام.

وأكد المشاركون في الجلسة أن الأزمة التي يشهدها العالم حالياً أدخلته في تعايش نوعي مع تداعيات وآثار هذه الأزمة، بعد انحسار انتشاره تدريجياً.

وقالت ميثاء بوحميد: «تعودنا في دبي وكما تعلمنا من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التحديات لا يمكنها أن تعطل مسيرتنا.

فيما أوضح الدكتور النعيمي، أن مرحلة ما قبل فيروس «كورونا» لن تكون كما بعدها.