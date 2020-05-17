في سابقة.. بعثة الاتحاد الأوروبي ترفع "علم المثليين" ببغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



في سابقة هي الأولى من نوعها، رفعت بعثة الاتحاد الأوربي بالعراق، الأحد، "علم المثليين" فوق مقرها وسط العاصمة بغداد.



وقالت البعثة معلقة على الخطوة عبر حسابها في تويتر: "بالاشتراك مع السفارتين الكندية والبريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي".

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في العراق، الذي يعد بلداً محافظاً، وتلعب الأعراف القبلية فيه دوراً بارزاً، مما قد يفتح الباب على ردود فعل غاضبة.



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وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أشادت السفارة البريطانية بالعراق عبر "تويتر"، بما قالت إنه "اعتراف" الحكومة بحقوق المثليين في البلاد.



وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة من قبل رجال دين وسياسيين، دعوا إلى طرد السفير البريطاني من العراق.

فيما نقلت مواقع محلية عن مصادر حكومية "لم تسمها" قولها إن السلطات العراقية لم تتخذ بعد أي خطوة رسمية باتجاه الاعتراف بحقوق المثليين.

وتقول المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المثليين، إنهم يتعرضون للاختطاف والقتل في العراق على يد مجموعات مسلحة مجهولة الهوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.