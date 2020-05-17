مسؤول إيراني ينفي الاتفاق مع روسيا على إبعاد الأسد

إسطنبول/الخليج 365

نفى مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صحة ادعاءات حول اتفاق طهران وموسكو على إبعاد رأس النظام السوري بشار الأسد عن الحكم.

ووصف اللهيان في حسابه على تويتر، بشار الأسد بأنه "الرئيس الشرعي لسوريا".

وقال: "اتفاق روسيا وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، ولعبة من ألاعيب الإعلام الصهيوني".

ونفى المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأسبوع الماضي، ادعاءات تقول بأن الدول الراعية لمحادثات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) اتفقت على قرارات تتعلق بمستقبل سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.