الجيش العراقي يشن حملة لملاحقة "داعش" بثلاث محافظات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أطلق الجيش العراقي، الأحد، حملة تمشيط واسعة النطاق لملاحقة فلول مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ثلاث محافظات.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال البيان إن الحملة التي تحمل اسم "أسود الجزيرة" تستهدف ملاحقة مسلحي "داعش" في صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار (غرب) وجنوبي محافظة نينوى، وغربي محافظة صلاح الدين (شمال) وصولاً إلى الحدود السورية.



وأضاف أن "العملية الأمنية انطلقت من 11 محوراً بغطاء جوي من مقاتلات عراقية، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية".



Advertisements

وكانت قوات الجيش قد شرعت، السبت، بحملة مماثلة في محافظة ديالى (شرق) لملاحقة فلول "داعش".



وتأتي حملات التمشيط عقب هجمات عنيفة مؤخراً شنها في الغالب مسلحو "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد واستهدفت بالأخص أفراد الأمن وخلفت عشرات القتلى والجرحى.



وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.