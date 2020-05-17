الجيش التركي يحيد إرهابيين اثنين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد إثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في غارات جوية، شمالي العراق.
وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إنها تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقة أفاشين باسيان، بشمال العراق.
وشددت على استمرار الجيش التركي في عملياته ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بكل عزم وإصرار.
ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.
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