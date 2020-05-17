إدلب.. اندلاع 7 حرائق في المخيمات في 3 أسابيع

إدلب/الخليج 365

شهدت مخيمات النازحين في محافظة إدلب السورية، 7 حرائق في 3 أسابيع، ما تسبب بوفاة مدنيين اثنين.

وبحسب تصريحات محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" للأناضول، فإن أسطوانات الغاز كانت سببا في اندلاع معظم الحرائق بالمخيمات.

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وأشار إلى أنّ بعض الحرائق كانت كبيرة بسبب قرب الخيم من بعضها.

وأكد أنّ حريقا اندلع أمس السبت، في مخيم دير حسان، تسبب باحتراق 20 خيمة، وأسفر بأضرار مادية للنازحين.

وأوضح أنّ الحريق تمت السيطرة عليه من قبل سكان المخيم وبمساعدة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.