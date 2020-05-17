الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة يَعبَد ويعتقل فلسطينيَين

جنين/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



اقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية يَعبَد قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صباح الأحد، واعتقل فلسطينيَين بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365 أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخلها، قبل أن تداهم عددا من المنازل وتعتقل شابين.

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وأطلقت الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خلال الاقتحام، دون التبليغ عن إصابات.

وتشهد بلدة يَعبَد اقتحامات متكررة منذ أيام، تخللها عمليات اعتقال للعشرات من سكانها، وذلك عقب مقتل جندي إسرائيلي، بعد إصابته بحجر ألقي عليه من فوق أحد المنازل، خلال اقتحام قوة من جيش الاحتلال للبلدة.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، ويعتقل أفرادا، على خلفية مقاومتهم للاحتلال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.