شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعارض أحدث القواعد الأمريكية ضد هواوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إنها تعارض بشدة أحدث القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي وإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.



وأضافت الوزارة في بيان أنها تحث الولايات المتحدة على وقف هذه الإجراءات الخاطئة فورا.

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