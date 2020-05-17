شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال السورى مخلوف: السلطات أعطتنى مهلة للتخلى عن السيطرة على سيريتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال السورى رامى مخلوف، إن السلطات السورية أعطته مهلة للتخلي عن السيطرة على سيريتل أو سيسحبون ترخيص الشركة، وأضاف في تسجيل جديد إن حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات المحمول سيريتل ستوقع "كارثة" بالاقتصاد السوري وإنه لن يتنحى عن رئاسة الشركة.
وكان قد قال رامي مخلوف، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.
وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".
ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل الأعمال السورى مخلوف: السلطات أعطتنى مهلة للتخلى عن السيطرة على سيريتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.