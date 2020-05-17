شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال السورى مخلوف: السلطات أعطتنى مهلة للتخلى عن السيطرة على سيريتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال السورى رامى مخلوف، إن السلطات السورية أعطته مهلة للتخلي عن السيطرة على سيريتل أو سيسحبون ترخيص الشركة، وأضاف في تسجيل جديد إن حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات المحمول سيريتل ستوقع "كارثة" بالاقتصاد السوري وإنه لن يتنحى عن رئاسة الشركة.

وكان قد قال رامي مخلوف، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.

Advertisements

وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".

ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.