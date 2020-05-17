شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكرى عراقى: "أسود الجزيرة" انطلقت بناءً على معلومات استخباراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، إن عملية أسود الجزيرة انطلقت في 11 محور لملاحقة فلول داعش، مشيرا إلى أن العملية تتم في مناطق مختارة لقطع طرق الإمداد لعناصر التنظيم الإرهابى.

وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية اليوم الأحد، أن العملية انطلقت بناء على معلومات استخباراتية حددت أماكن تواجد عناصر داعش والمناطق الحاضنة، منوها بأن تنظيم داعش يتحرك ضمن مجاميع صغيرة مستخدما مواقع التواصل الاجتماعي في عملياته، مؤكدا أن تنظيم داعش استغل وباء كورونا لتنفيذ عملياته.

كانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم الأحد، انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار جنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولًا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية بإشراف قيادة العمليات المشتركة.