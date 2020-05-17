شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، وتمركزت في محيط دوار ياسين وبنك القاهرة عمان في حي البيارة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

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