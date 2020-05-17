فلسطين: وفاة أحد أبناء الجالية بالخارج بكورونا ترفع الحصيلة إلى 82

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفاة مواطن من أبناء الجالية الفلسطينية فى المملكة العربية السعودية؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الخارجية الفسطينية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - أن هذه الوفاة ترفع عدد الوفيات بالفيروس بين صفوف جالياتنا فى الخارج إلى 82، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعاف.

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