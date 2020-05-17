شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: لن تنجح العملية السياسية بأفغانستان فى ظل ترويع وقتل الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على ضرورة التصدى للعنف المتواصل ضد الأبرياء والمدنيين فى أفغانستان، مدينًا استهداف المدنيين فى أفغانستان بالعمليات المسلحة وتفجير العبوات الناسفة، الأمر الذى يفشل أى محاولة لإنجاح العملية السياسية فى البلاد، بينما يسعى طرف لاستخدام العنف والإرهاب.

وقال الدكتور أنور قرقاش، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لابد من التصدى بقوة للعنف المتواصل ضد المدنين الأبرياء فى أفغانستان.. فلا يجوز الحديث عن السلام مع إستمرار العنف وإستهداف المدنيين عبر التفجيرات المروعة.. ولا يمكن للعملية السياسية أن تنجح فى ظل إستمرار منطق الترويع والقتل الذى إختارته الجماعات المتطرفة والإرهابية".

كان تنظيم "داعش" قد نفذ هجومًا إرهابيًا فى أفغانستان منتصف الأسبوع الماضى مستهدفًا مستشفى توليد فى كابول، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، من بينهم رضَّع وممرضات، إضافة إلى تنفيذ التنظيم الإرهابى هجومًا ثانيًا استهدف جنازة وأدى إلى سقوط نحو 37 شخصًا على الأقل.

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ويشار إلى أن مسؤولون أفغان، كانوا قد قالوا، السبت، إن ما لا يقل عن 15 من قوات الأمن و92 من مسلحى حركة طالبان قتلوا فى اشتباكات متفرقة اندلعت فى أربعة من أقاليم البلاد، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزجان زارجاى إبادى قوله إن مسلحى الحركة اقتحموا نقطة تفتيش أمنية فى مديرية ده راوود مساء الجمعة، وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مقتل 9 من أفراد الأمن و21 مسلحا، فيما أصيب 6 من أفراد الأمن و8 مسلحين.

كما قالت وزارة الدفاع الأفغانية إنه تم القضاء على 23 من مسلحى طالبان وإصابة 14 آخرين، من بينهم قائد بارز فى الحركة خلال غارات جوية على ترينكوت عاصمة إقليم أوروزجان جنوب البلاد.

وفى إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد، قُتل 6 من قوات الأمن و14 من طالبان خلال اشتباكات فى مديرية سيد كرم الليلة الماضية، حسبما أفاد به مسؤول أمنى فى الإقليم طلب عدم الكشف عن اسمه - فى تصريحات لـ"باجفاك".