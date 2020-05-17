شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأبناء السورية: هروب عناصر داعشية من سجن الهول بالحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تسيطر عليه مجموعات (قسد ) وسط حالة استنفار في المنطقة، وفقا لبيان عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفى جانب آخر قال مصدر أمني عراقي، أمس السبت، بأن هجوما إرهابيا استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء الدجيل شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قال مصدر إن "عناصر من "داعش" هاجموا اليوم سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

أشار المصدر إلى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب من مكان الهجوم وجثث الضحايا إلى الطب العدلي".

وفى السياق ذاته أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل منتسب وإصابة آخر بتعرض إرهابي بإطلاق نار جنوبي محافظة صلاح الدين.

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وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، على سيطرة الشيخ إبراهيم في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، أدى الى استشهاد منتسب وجرح آخر، مؤكدة أنه تم الرد على مصادر النيران .

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.