شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تنوي خصخصة شركات حكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الهند إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادي بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان إنه سيجري أيضاً إعلان قائمة بالقطاعات الاستراتيجية التي لن تظل بها سوى شركة واحدة إلى أربع شركات للقطاع العام، في إطار إجراءات لتنشيط الاقتصاد. وتابعت أن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس كورونا لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.

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